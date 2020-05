Oscar 2021 annullati? Ecco cosa sta succedendo a Los Angeles

Mentre Hollywood si prepara alla riapertura dopo i mesi di lockdown imposti dal Coronavirus, si inizia già a guardare all'edizione 2021 degli Academy Awards: ma i Premi Oscar il prossimo anno potranno subire grossi cambiamenti.

Dopo i cambi di regolamento, come la maggior rilevanza che avranno anche i film non usciti in sala e la fusione delle categorie sound mixing e sound editing la 93esima Notte degli Oscar potrebbe essere influenzata pesantemente dal cambiamento di tempistiche scatenato dal lockdown.



Secondo nuovi rapporti, infatti, i membri dell'Academy starebbero concretamente valutando la possibilità di far slittare di qualche mese la cerimonia: la voce è stata resa nota da Variety, che ha riportato le dichiarazioni di una fonte affidabile. Non ci sono ancora decisioni ufficiali in merito, ma le valutazioni sono in corso. "È impossibile sapere quale sarà il panorama che ci troveremo davanti. Sappiamo che vogliamo celebrare il cinema, ma non sappiamo in che modo lo faremo" ha dichiarato il presidente dell'Academy David Rubin.



Per il momento non è dato sapere dunque come si evolverà la situazione, ma nel video che trovate all'interno dell'articolo - e sul nostro canale Everyeye Plus - potete trovare un maggior approfondimento.