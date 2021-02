Oscar 2021, l'Academy studia nuove soluzioni: sarà una cerimonia in più luoghi?

Come tutti sappiamo, la novantatreesima edizione della Notte degli Oscar sarà per forza di cose diversa dalle precedenti 92. Se già la data scelta, il 25 aprile, spezza una consolidata tradizione, l'Academy sta valutando ogni soluzione che, fatta salva la sicurezza di tutti i partecipanti, possa consentire la miglior cerimonia possibile.

Stando a quanto scrive The Hollywood Reporter, una delle ipotesi vagliate è quella di uno show trasmesso da più luoghi, con il Dolby Theatre come punto di riferimento centrale. È quello che è accaduto in fondo diverse volte negli anni Cinquanta, quando la Notte degli Oscar si svolgeva in contemporanea a Los Angeles e a New York.

Per questa edizione, si può ipotizzare quindi qualcosa di simile, con l'aggiunta magari di qualche palcoscenico al di fuori degli Stati Uniti, per esempio Londra o Parigi con in collegamento gli ospiti europei, o Seul per i cineasti asiatici.

L'idea resta quella di una rassegna il più possibile in presenza, anche se una componente virtuale sarà inevitabile.

"In questo anno così duro e impegnativo, l'Academy è determinata a presentare uno show degli Oscar come nessun altro prima, dando la priorità alla salute pubblica e alla sicurezza di tutti coloro che parteciperanno" ha dichiarato un portavoce, alludendo poi alla concreta possibilità di una cerimonia in più sedi.

Intanto sono state annunciate le shortlist degli Oscar 2021, con Mank che dopo le 12 nomination ai Critics' Choice Awards si preannuncia come uno dei grandi favoriti.