Oscar 2021, l'Academy considera lo slittamento della cerimonia!

Deve passarne di tempo da qui ai prossimi Oscar: la cerimonia di consegna degli Academy Award dovrebbe tenersi il prossimo febbraio, periodo in cui speriamo vivamente che il coronavirus sarà soltanto un brutto ricordo, ma a quanto pare è già tempo di fare alcune considerazioni.

Già, perché se anche dovessero esserci le condizioni per lo svolgimento in totale sicurezza della prossima Notte degli Oscar, non può non essere tenuto in considerazione il fatto che lo slittamento di tante produzioni potrebbe influenzare pesantemente quest'edizione 2021 del prestigioso premio cinematografico.

Pare, dunque, che i membri dell'Academy stiano concretamente valutando la possibilità di far slittare di qualche tempo la cerimonia: la voce è stata raccolta da Variety da una fonte che sembrerebbe affidabile, ma che ha anche precisato che non ci sono ancora indicazioni relativamente alla possibile data in cui verrebbe recuperata la consegna delle statuette.

"È impossibile sapere quale sarà il panorama che ci troveremo davanti. Sappiamo che vogliamo celebrare il cinema, ma non sappiamo in che modo lo faremo" ha recentemente dichiarato il presidente dell'Academy David Rubin. Non resta, dunque, che attendere ulteriori sviluppi: nel frattempo vi ricordiamo che l'Academy aveva deciso di aprire le candidature agli Oscar anche a film non usciti in sala.