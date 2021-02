Oscar 2021, saranno ben 366 i film in concorso: e non è un record assoluto per l'Academy!

L'Academy ha pubblicato un elenco di 366 lungometraggi in lizza per la 93esima edizione dei Premi Oscar, un forte aumento rispetto ai 344 film nel 2019 sebbene non si tratti di un record.

Durante gli Oscar inaugurali, che furono celebrati nel 1928, vennero selezionati ben 562 film, una cifra che non è più stata neanche sfiorata dall'AMPAS, che ovviamente non aveva le stesse linee guida chiare e rigorose che sono in vigore oggi.

Tuttavia, la cifra di 366 titoli selezionabili degli Oscar 2021 è la più alta dagli Oscar del 1970, che vantarono 374 film in concorso. Tra i film che concorreranno per un posto nelle nomination degli Oscar 93, ricordiamo i favoriti The Father di Florian Zeller, Judas and the Black Messiah di Shaka King, Minari di Lee Isaac Chung, News of the World di Paul Greengrass, One Night in Miami di Regina King, Promising Young Woman di Emerald Fennell, Nomadland di Chloé Zhao, Soul di Pete Docter, The Trial of the Chicago 7 di Aaron Sorkin, ma anche i meno convenzionali Dolittle con Robert Downey Jr. e il documentario You Cannot Kill David Arquette di Price James e David Darg.

Le votazioni per i membri AMPAS si apriranno il 5 marzo e si chiuderanno il 10 marzo, con le nomination che saranno annunciate il 15 marzo. La cerimonia di premiazione è prevista per il 25 aprile da più località, incluso il Dolby Theatre.

