Oscar 2020, ecco il motivo per il cambio di nome dell'Oscar al miglior film straniero

Come sapete, per gli Oscar 2020 il titolo di Oscar al Miglior Film In Lingua Straniera sarà ribattezzato Oscar al Miglior Film Internazionale, con l'annuncio delle short-list previsto tra poco più di un mese.

Per l'occasione, i co-presidenti del comitato esecutivo del lungometraggio internazionale Larry Karaszewski e Diane Weyermann hanno discusso questi nuovi aggiornamenti nella categoria dell'Academy.

"Abbiamo pensato che il titolo della categoria fosse un po' fuori moda. I cineasti non sono stranieri, fanno parte della comunità cinematografica internazionale. La lingua non è l'inglese, altrimenti avresti la concorrenza di film inglesi di lingua inglese, film canadesi, film australiani. Non è mai stato lo scopo di questa categoria. E quando l'abbiamo annunciato, l'abbiamo annunciato come cambio di titolo e nient'altro" ha dichiarato Karaszewski.

In relazione alla confusione generata da questo cambio di nome, che portato all'eliminazione di due concorrenti rei di non aver rispettato il nuovo regolamento, Weyermann ha aggiunto: "È stato sicuramente un cambio di titolo e ovviamente i comitati di nomina hanno ricevuto le regole complete. Ma penso che si siano confusi. Il titolo del premio è stato cambiato per essere più inclusivo e meno distanziato. Come ha detto Larry, l'uso della parola 'straniero0 può avere, in particolare nell'era moderna, può avere una connotazione negativa di distanza e disuguaglianza nella comunità globale di cineasti e artisti. Questo cambio di titolo è stato significavo per riflettere una maggiore inclusione. Ma le regole hanno sempre previsto un film in lingua straniera, il cambio di nome non ha influenzato la regola."

Infine, si è preso ad esempio il premio BAFTA per il miglior film non in lingua inglese, dato che la differenza con quel premio è che per l'Oscar al Miglior Film Internazionale non si prevedono film statunitensi in altre lingue.

"Altrimenti si potrebbero fare dei film negli Stati Uniti ma con lingue diverse dall'inglese, per esempio. La nostra industria fa molti film che non siano in lingua inglese e l'idea del premio non è quella di dare maggiori opportunità a quei film o a quei registi, ma dare lustro al lavoro che si sta sviluppando in tutto il mondo, al di fuori degli Stati Uniti. La cosa positiva di questa categoria è che ci sono più di 90 film candidati e molti di questi sono fuori dal radar del grande pubblico, e questo premio dà una scossa equa a tutti, creando più opportunità per i registi di paesi più piccoli."

