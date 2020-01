Oscar 2020, su Sky Cinema un canale dedicato e la diretta con gli Academy Awards

Anche quest’anno Sky Cinema sarà la casa dei Premi Oscar e, in occasione della 92ª edizione degli Academy Awards, il network dedicherà un intero canale ai film premiati con l’ambita statuetta.

Per due settimane, da sabato 1 a venerdì 14 febbraio, Sky Cinema Collection (canale 303) si trasforma in Sky Cinema Oscar: una programmazione speciale con oltre 90 film, disponibili anche on demand su Sky e NOW TV in una collezione dedicata, che farà da cornice all’attesissima Notte degli Oscar 2020, che a sua volta sarà trasmessa in diretta su Sky la notte tra domenica 9 e lunedì 10 febbraio, a partire dalle 22.45 proprio su Sky Cinema Oscar.

Tra gli appuntamenti da non perdere la maratona prevista per domenica 9 con alcuni dei film vincitori dell’edizione 2019, come Se La Strada Potesse Parlare, Spider-Man: Un Nuovo Universo, Vice, Blackklansman, Il Primo Uomo, Bohemian Rhapsody e Green Book. A seguire la diretta con il Dolby Theatre, presentata da Francesco Castelnuovo, Gianni Canova, Barbara Tarricone e tanti altri ospiti d’eccezione.

Qui sotto altri titoli che saranno proposti sul canale nel corso delle giornate:

IL PAZIENTE INGLESE (9 Oscar)

GANDHI (8 Oscar)

LAWRENCE D'ARABIA (7 Oscar);

BALLA COI LUPI (7 Oscar)

CHICAGO (6 Oscar)

IL SILENZIO DEGLI INNOCENTI (5 Oscar)

RAIN MAN - L'UOMO DELLA PIOGGIA (4 Oscar)

E.T. - L'EXTRA-TERRESTRE (4 Oscar)

ROCKY (3 Oscar)

LE REGOLE DELLA CASA DEL SIDRO (2 Oscar)

IL PETROLIERE (2 Oscar)

WILL HUNTING - GENIO RIBELLE (2 Oscar)

SIDEWAYS - IN VIAGGIO CON JACK (1 Oscar)

UN PESCE DI NOME WANDA (1 Oscar)

LA GRANDE BELLEZZA (1 Oscar)

IERI, OGGI, DOMANI (1 Oscar)

Per altri approfondimenti vi rimandiamo all'annuncio della performance speciale di Billie Eilish e all'elenco dei presentatori della serata, che includerà diverse stelle dei Marvel Studios, DC Films e Star Wars.