Oscar 2020, sul red carpet è reunion per le star Marvel Brie Larson e Scarlett Johansson

Le varie premiazioni, Oscar e gli ancor di più, sono sempre un po' un luogo di ritrovo per amici e colleghi del mondo dello spettacolo, soprattutto per i membri del Marvel Cinematic Universe...

Tra un photobomb di Timothée Chalamet, un Taika Waititi alla ricerca della madre, e due giovanissime star intente a rubare la scena ai più navigati colleghi, c'è stato anche modo di assistere a una mini-reunion di supereroi, anzi, supereroine.

Le star di Avengers: Endgame Brie Larson e Scarlett Johansson, la prima già vincitrice di un Oscar nel 2016 per Room, la seconda candidata a ben due Premi Oscar per le sue interpretazioni in Marriage Story e JoJo Rabbit, si sono ritrovate sul tappeto rosso della prestigiosa kermesse, regalandoci un Marvel Moment da ricordare (in calce alla notizia trovate anche lo scatto che le ritrae insieme).

E se Carol Danvers l'abbiamo già vista in azione per conto suo e in compagnia degli Avengers, adesso tocca a Natasha Romanoff approdare sullo schermo con un film tutto suo: Black Widow, diretto da Cate Shortland, arriverà nelle sale italiane il 29 aprile 2020.

Nel film targato Marvel, tra l'altro, vi è anche un'altra attrice nominata agli Oscar 2020 assieme a Johansson, Florence Pugh, candidata nella categoria Miglior Attrice Non Protagonista per la sua performance in Piccole Donne (e anche qui, non sono mancati baci e abbracci tra le due star).