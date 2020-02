Oscar 2020 la reazione virale di Martin Scorsese all'esibizione di Eminem

Eminem è stato fra gli artisti illustri che si sono esibiti sul palco della 92esima edizione della Notte degli Oscar. La sua performance ha chiaramente provocato diverse reazioni tra il pubblico di star presente al Dolby Theatre ma una in particolare è diventata virale in queste ore subito dopo la cerimonia, ovvero quella di Martin Scorsese.

La cerimonia degli Oscar si è protratta per diverse ore, come consueto, ma certamente la 92esima edizione non si è distinta per effervescenza e vitalità. E proprio Martin Scorsese è stato l'emblema della sonnolenza che ha preso il sopravvento in certi momenti della notte più glamour di Hollywood.

I fan non si sono lasciati sfuggire la reazione 'addormentata' di Scorsese durante l'esibizione di Eminem e hanno immortalato il momento sui social, fra Twitter e Instagram.



Martin Scorsese ha partecipato alla Notte degli Oscar con il suo ultimo film, The Irishman, candidato a in 10 categorie ma rimasto a bocca asciutta, anche a causa di una concorrenza spietata, in un'annata che ha raggruppato diversi film di ottimo livello.

Scorsese vinse il premio Oscar nel 2007, grazie alla regia di The Departed - Il bene e il male, con protagonisti Leonardo DiCaprio e Matt Damon.

Eminem vinse il premio Oscar alla miglior canzone nel 2003, grazie al brano Lose Yourself, contenuto nel film 8 Mile, dove ha recitato nel ruolo di protagonista, per la regia di Curtis Hanson.

