Oscar 2020, è polemica per la miglior regia: solo maschi candidati e niente Greta Gerwig

Nella giornata di ieri sono state annunciate ufficialmente le nomination agli Oscar 2020, e nella nostra analisi della Corsa all'Oscar pubblicata poche ore fa ci siamo volutamente tenuti alla larga da una questione spinosa che ha sollevato non poche polemiche negli USA.

Nella cinquina dei migliori registi, infatti, Greta Gerwig è stata esclusa per il suo lavoro in Piccole Donne: l'opera distribuita da Sony è arrivata alla candidatura a miglior film, ma la sua autrice non è riuscita a ritagliarsi uno slot, con le cinque nomination arrivate per Quentin Tarantino, Bong Joon-ho, Sam Mendes, Todd Phillips e Martin Scorsese.

I nasi storti e le sopracciglia sollevate dagli Stati Uniti sono arrivate addirittura in presa diretta, quando la co-presentatrice delle nomination Issa Rae, dopo averle comunicate insieme a John Cho, ha esclamato: "Congratulazioni a tutti questi uomini!"

Oltre che su Twitter, poi, la dose è stata rincarata da Trevor Noah, il comico del The Daily Show, che ha espresso il suo disappunto sia sui social sia dallo studio del celebre programma televisivo. "Questi non sono soltanto tutti registi maschi, ma sono anche registi di film soltanto di maschili", ha detto Noah. “Escludendo Parasite, le donne probabilmente hanno dieci minuti di dialogo in tutti gli altri film messi insieme. Non c'è motivo per cui le donne non dovrebbero avere ruoli più importanti in questi film, tranne magari il 1917, perché sappiamo tutti che le donne sono state inventate negli anni '30".

[Ma in 1917 la scena più bella ruota intorno ad una donna, ndr].

La star di Comedy Central ha poi concentrato il suo attacco sull'assenza di Piccole Donne e Greta Gerwig. “Dov'è Piccole Donne? Personalmente, ho adorato il film. Anche gli elettori degli Oscar hanno adorato il film, il che è strano. È davvero strano perché è stato nominato per sei premi ... ma poi in qualche modo Greta Gerwig non è stata nominata come regista. Cosa diavolo succede? Il film si è diretto da solo? Wow, è incredibile."

