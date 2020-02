Oscar 2020, parla un votante: 'Voglio che vinca Tarantino, The Irishman noiosissimo'

Al termine delle votazioni per gli Oscar 2020, una componente femminile della sezione attori dell'Academy protetta dall'anonimato si è concessa un'intervista sui retroscena dei suoi preziosi voti.

Per la sezione Best Picture, l'attrice votante ha dichiarato: "Little Women l'ho trovato recitato male e confuso, e non ho idea del perché abbiano scelto quattro attrici britanniche per interpretare delle ragazze americane. E ogni volta che dicevano che erano poveri, volevo spararmi, dato che vivono in una bella casa a due piani, e hanno pure un cuoco. Jojo Rabbit è stato molto carino, ma non riuscivo a ridere di Hitler - perché non credo che sia un argomento divertente. Storia di un Matrimonio è solo falso: non hai un regista off-Broadway e un'attrice off-Broadway che vivono in una bella casa senza un doppio lavoro di giorno, se un attore off-Broadway guadagna $150 a settimana è già molto. Poi, se qualcuno oltre a Martin Scorsese avesse diretto The Irishman, quel film avrebbe avuto zero nomination; le ha avute solo per il nome che c'è dietro e per la sua carriera. E' un film troppo lungo e troppo ripetitivo e gli effetti speciali non funzionano: cancella le rughe del viso, ma gli attori camminano ancora come dei vecchi. Francis Ford Coppola ha fatto bene ne Il Padrino quando ha scelto attori diversi per interpretare gli stessi personaggi da giovani e da vecchi. Inoltre, non mi è importato di nessuna delle persone nel film."



La votante ha continuato: "Mi è davvero piaciuto invece Ford v Ferrari - ho adorato i due attori e la morale della storia - e vorrei che lo avessero promosso di più; è degno di più attenzione di quanto ne abbia ottenuta. Parasite è ben fatto, ma non ho resistito alla seconda visione, e non credo che i film stranieri dovrebbero essere nominati con i film normali. Joker mi è piaciuto più di quanto pensassi inizialmente; ho rimandato a lungo per vederlo, ma in realtà era un film ben fatto sulla malattia mentale, e ci ho pensato a lungo, il che è sempre un buon segno. Ho adorato il 1917, ma il film di Quentin Tarantino, C'era Una Volta a Hollywood, è stato ancora più bello la seconda volta rispetto alla prima. Ero a Los Angeles negli anni '60 e pensavo che avesse catturato perfettamente quell'epoca. Il 1917 è una storia molto bella ma piuttosto diretta sugli orrori della guerra; C'era Una Volta a Hollywood è più complesso e rimane con te più a lungo."

I suoi voti, secondo le regole dell'Academy che seguono il voto preferenziale, sono stati: 1 - Once Upon a Time in Hollywood; 2 - 1917; 3 - Joker; 4 - Parasite; 5 - Ford v Ferrari; 6 - The Irishman; 7 - Marriage Story; 8 - Jojo Rabbit; 9 - Little Women

Per la battaglia nella miglior regia, l'attrice ha spiegato: "Non posso votare per Marty. Nessuno vuole dirlo, ma il suo film non è poi così bello. Todd Phillips ha fatto un lavoro incredibile su Joker, così come Bong Joon-Ho su Parasite, ma non il migliore. Mi è piaciuto il 1917 e la direzione di Sam Mendes, ma penso che Quentin abbia fatto un ottimo lavoro e vorrei che fosse lui a vincere. Soprattutto vorrei che vincesse un regista americano, perché gli Oscar sono una cosa americana; la roba inglese vince i BAFTA e i francesi hanno i loro premi, e Quentin Tarantino dovrebbe essere onorato per il suo grande film americano."

Il suo unico voto, come si evince dalle sue dichiarazioni, è andato a Quentin Tarantino.

Nelle sezioni degli attori, l'anonima attrice ha invece votato per Joaquin Phoenix, Renée Zellweger, Brad Pitt e Scarlett Johansson come non protagonista per Jojo Rabbit. I voti per le sceneggiature invece sono andati a The Two Popes e C'Era Una Volta a Hollywood, mentre Klaus si è preso quello per il miglior film d'animazione.

La cerimonia degli Oscar si terrà nella notte tra domenica 9 e lunedì 10 febbraio, il giorno dopo i festeggiamenti del Global Movie Day. Per altri approfondimenti date uno sguardo alla nostra analisi delle nomination e fateci sapere i vostri pronostici.