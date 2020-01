Oscar 2020, Parasite e gli altri film stranieri candidati a Best Picture

Le candidature agli Academy Awards 2020 hanno spinto il coreano Parasite, commedia-thriller di Bong Joon-ho, in un prestigioso club esclusivo che comprende soltanto altri undici film.

Nel corso della lunghissima storia degli Academy Awards, infatti, le inclusioni di un film in lingua straniera nella lista dei migliori film dell'anno sono stata rarissime. Eccole raggruppate in ordine cronologico:

Grand Illusion (1938) di Jean Renoir

Z (1969) di Costa-Garvas

The Emigrants (1972) di Jan Troell

Cries And Whispers (1973) di Ingmar Bergman

Il Postino (1995) di Michael Radford

La Vita è Bella (1998) di Roberto Benigini

Crouching Tiger, Hidden Dragon (2000) di Ang Lee

Letters From Iwo Jima (2006) di Clint Eastwood

Babel (2006) di by Alejandro González Iñárritu

Amour (2012) di Michael Haneke

Roma (2018) di Alfonso Cuarón

Parasite (2019) di Bong Joon-Ho

Il record per le nomination totali ottenute da un film straniero è fissato a dieci, ed detenuto ad ex aequo fra La Tigre e il Dragone e Roma. Ben ventiquattro, invece, sono i film in lingua straniera che hanno vinto almeno un Oscar al di fuori della categoria Miglior Film Straniero (da quest'anno ribattezza Miglior Film Internazionale), con il record per il maggior numero di premi stabilito a quattro: ancora una volta si tratta di ex aequo, tra Fanny e Alexander di Ingmar Bergma e l'onnipresente La Tigre e il Dragone, con entrambi i film che vinsero anche l'Oscar per il miglior film straniero.



Segue Roma con tre vittorie, incluse regia e fotografia: il film di Cuarón è stato il primo film in lingua straniera a vincere la statuetta per la miglior regia, e il primo in assoluto in cui la stessa persona, ricoprendo il doppio ruolo di regista e direttore della fotografia, vinse in entrambe le categorie.

Nessun film straniero, ad oggi, è riuscito a vincere il premio per il miglior film dell'anno: pensate che Parasite riuscirà nell'impresa? Lasciateci i vostri pronostici nella sezione nei commenti.

