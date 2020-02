Oscar 2020: Natalie Portman con i nomi delle registe donne ricamati sull'abito

Tra le star che hanno calcato il red carpet durante la Notte degli Oscar, Natalie Portman è una di quelle che ha fatto maggiormente parlare di sé. Nessun premio per la protagonista de Il cigno nero ma un particolare interessante ricavato dal suo abito, come mostrano le diverse foto che provengono dalla serata appena conclusa.

Natalie Portman ha sfilato sul red carpet con un abito firmato Dior che mostrava ricamati i nomi delle registe donne di Hollywood che hanno ricevuto la candidatura agli Academy Awards.

Alla domanda sulla motivazione della scelta dell'outfit così particolare, Portman ha così risposto al Los Angeles Times:"Volevo riconoscere le donne che quest'anno non sono state riconosciute per il loro incredibile lavoro in modo sottile".



Natalie Portman si unisce quindi al coro di proteste che riguardano la mancata presenza di registe donne nella cinquina scelta dall'Academy per aggiudicarsi il premio alla miglior regia (poi vinto a sorpresa da Bong Joon-ho).

Nella storia degli Oscar è Kathryn Bigelow, l'unica donna ad aver vinto il premio come miglior regista, nel 2009 per The Hurt Locker.

L'ultima donna ad esser nominata è stata Greta Gerwig nel 2017 per Lady Bird.

Su Everyeye potete leggere l'elenco completo dei vincitori degli Oscar 2020. Il premio come miglior attore è stato vinto da Joaquin Phoenix, vincitore annunciato grazie al ruolo di Joker.