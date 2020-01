Oscar 2020, anche Keanu Reeves fra i presentatori della serata!

Dopo la prima ondata di presentatori Oscar, che includeva diverse selle dei franchise DC Films, Marvel Studios e Star Wars, in queste ore l'Academy ha svelato un nuovo elenco di annunciatori.

Fra questi, come potete vedere in calce all'articolo, spicca il nome di Keanu Reeves, che ha avuto un 2019 piuttosto ricco con i successi di John Wick: Chapter 3 - Parabellum e Toy Story 4, opera tra l'altro nominata all'Oscar per il miglior film d'animazione. Insieme a lui confermati anche George MacKay di 1917 e James Corden del fallimentare Cats. Infine nella lista compaiono i nomi di Beanie Feldstein di Booksmart, Shia LaBeouf e Zack Gottsagen di The Peanut Butter Falcon, Steve Martin, Maya Rudolph, Diane Keaton e Sigourney Weaver.

Da notare la presenza di Penélope Cruz che, come si era lasciato sfuggire Pedro Almodovar qualche giorno fa, dovrebbe consegnare l'Oscar al Miglior Film Internazionale.

Per ulteriori informazioni sulla 92esima edizione degli Academy Awards, vi ricordiamo che a sorpresa è stata annunciata una performance speciale di Billie Eilish, che, chissà, potrebbe presentare il nuovo brano della saga di James Bond, il cui nuovo film 007 No Time To Die uscirà ad aprile.

Inoltre, vi ricordiamo che anche quest'anno la Notte degli Oscar sarà trasmessa in esclusiva italiana da Sky Cinema, con la diretta presentata da Francesco Castelnuovo, Gianni Canova e Barbara Tarricone.