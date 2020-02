Oscar 2020, ecco l'honest trailer della 92esima edizione degli Academy Awards

Ormai è tutto pronto per la 92esima edizione degli Academy Awards, che in Italia vedremo nella notte tra domenica 9 e lunedì 10 febbraio in onda su Sky Cinema Oscar, Sky Uno e TV8.

Per ingannare l'attesa, il celebre canale YouTube Screen Junkies ha realizzato un super-cut con gli Honest Trailer di tutti i principali candidati agli Oscar 2020: da Parasite a Marriage Story, passando per Little Women, The Irishman, 1917, C'Era Una Volta a Hollywood, Jojo Rabbit, Joker e Ford v Ferrari, tutti i titoli che si contenderanno la statuetta per il Best Picture sono stati presi di mira dal divertente video, che come al solito potete gustarvi comodamente all'interno dell'articolo.

Vi ricordiamo ancora una volta che la Notte degli Oscar sarà trasmessa nella serata a cavallo tra il 9 e il 10 febbraio su Sky: appuntamento dalle 22:45 su Sky Cinema Oscar (canale 303 di Sky) con i vari collegamenti dal Red Carpet, con la diretta della cerimonia che sarà trasmessa anche su Sky Uno (dalle 00:30) e in chiaro su TV8 (dalle 23:50).

In studio da Sky i soliti Francesco Castelnuovo e Gianni Canova, accompagnati dalla giornalista di Sky Cinema Barbara Tarricone. Insieme a loro, diversi ospiti in studio come la giornalista di Sky TG24 Denise Negri, il ristoratore, musicista e showman Joe Bastianich, il giornalista esperto di moda Ildo Damiano e l’attrice Euridice Axen. Nella serata, lo ricordiamo, è previsto anche un In Memoriam dedicato a Kirk Douglas.

La Notte degli Oscar 2020 sarà riproposta con montaggio integrale lunedì 10 febbraio su Sky Cinema Oscar a partire dalle 10:45 circa, mentre in prima serata è previsto l’appuntamento con "Il meglio della Notte degli Oscar 2020” sarà in onda dalle 21:15 su Sky Cinema Oscar e su Sky Uno.