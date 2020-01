Oscar 2020, è giallo: Pedro Almodovar svela per errore un inatteso dettaglio riservato

In queste ore sono stati assegnati i Premi Goya 2020, equivalenti spagnoli dei nostrani David di Donatello, e sul tappeto rosso il grande vincitore della serata, Pedro Almodovar, si è lasciato sfuggire un dettaglio molto succoso riguardante la prossima Notte degli Oscar.

L'autore, che ha trionfato con Dolor y Gloria vincendo ben sette premi (a fronte di sedici nomination), inclusi miglior film, miglior regista, miglior attore (per Antonio Banderas), migliore attrice non protagonista (Julieta Serrano) e migliore sceneggiatura originale, dal tappeto rosso calpestato insieme a Penelope Cruz ha dichiarato con un pizzico di malizia che sarà proprio quest'ultima a consegnare l'Oscar al Miglior Film Internazionale il prossimo 9 febbraio.

L'attrice, co-protagonista di Dolor y Gloria, si è subito girata verso il suo regista rimproverandolo e ricordandogli che l'informazioni non poteva ancora essere condivisa, e la reazione di Almodovar (che potete godervi voi stessi cliccando sul link della fonte) è stata di per sé tutta un programma.

Ora, perché abbiamo scomodato la parola "giallo" nel nostro titolo? La questione è semplice.

Il film di Almodovar è candidato come miglior film internazionale ai 92esimi Academy Awards, una categoria nella quale il grande favorito come sappiamo è Parasite di Bong Joon-ho. Ma allora perché scegliere proprio la Cruz, tra l'altro attrice in un film nominato "rivale" del coreano, per consegnare la statuetta? Che i meccanismi dell'Academy si stiano muovendo per assegnare Film Internazionale a Dolor y Gloria, così da spingere Parasite verso una storica vittoria nella categoria principale di Best Picture, dopo la sorprendente vittoria ai SAG Awards?

Una suggestiona che per ora è destinata a rimanere tale, dato che le votazioni ufficiali si apriranno dal prossimo 30 gennaio (per concludersi poi il 4 febbraio), che però rischia di far discutere i più accaniti complottisti fino al 9 febbraio. Voi cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti.

Per altri approfondimenti vi rimandiamo ai vincitori dei DGA Awards e ai vincitori degli Annie Awards.