Oscar 2020, quali sono i favoriti per il premio di miglior film secondo gli esperti?

In attesa di scoprire le nomination che verranno annunciate lunedì 13 gennaio, vediamo quali sono i frontrunner per l'ambito premio di miglior film agli Oscar 2020 secondo gli esperti.

Tom O'Neil (Gold Derby), Pete Hammond (Deadline), Anne Thompson (Indiewire) e Tim Gray (Variety) si sono infatti riuniti per lanciare le loro previsioni sull'imminente cerimonia degli Academy Award, che ricordiamo si terrà il 10 febbraio al Dolby Theatre di Hollywood.

Considerato quanto emerso dalle scelte dai vari sindacati (PGA, DGA, SAG ecc.), i giornalisti concordano sul fatto che i grandi favoriti di questa edizione sono tre: C'era una volta a Hollywood di Quentin Tarantino, The Irishman di Martin Scorsese e Parasite di Bong Joon-Ho. Poco dietro troviamo Jojo Rabbit di Taika Waititi, in quanto candidato a tutti i maggiori award annunciati in queste settimane, e il lanciatissimo 1917 di Sam Mendes, vincitore per la miglior regia e il miglior film drammatico ai recenti Golden Globe 2020 e uscito da poco nelle sale americane (da noi arriverà il 23 gennaio.)

Oltre a questi cinque, come vi abbiamo anticipato nel nostro speciale sui favoriti per l'Oscar come miglior film, potrebbero trovare spazio tra le nomination anche Joker di Todd Phillips, Piccole Donne di Greta Gerwig, Dolor Y Gloria di Pedro Almodovar e Le Man's 66 - La grande sfida di James Mangold.