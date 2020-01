Oscar 2020: domani alle 14:00 saranno annunciate le nomination ufficiali

E' tutto pronto per l'inizio ufficiale della corsa agli Oscar 2020: la cerimonia di premiazione avrà luogo il prossimo 9 febbraio, ma da domani 13 gennaio scopriremo le nomination per tutte le categorie degli Academy Awards.

L'appuntamento è stato fissato alle 8:18 a.m. ET/5: 18 a.m. PT, che corrispondono alle nostre ore 14.18, subito dopo pranzo. Come al solito l'incontro sarà rapido ed indolore, con i presentatori John Cho e Issa Rae che si limiteranno ad annuncerà i nominati nelle 24 categorie.

Per seguire la diretta, le opzioni sono le più disparate: l’Academy da qualche anno rende infatti possibile lo streaming in diretta sui siti ufficiale Oscar.com e Oscars.org, oltre a numerosi canali collegati su Twitter, YouTube e Facebook.

Se ci seguite assiduamente dovreste ormai essere piuttosto preparati all'edizione che comincerà domani, dato che abbiamo analizzato le principali categorie in diversi speciali, dai favoriti alla regia a quelli nelle sezioni degli attori e delle attrici, dai premi tecnici alle tre statuette per i migliori film.

Fra i titoli che il pubblico italiano non ha ancora visto vi segnaliamo 1917 di Sam Mendes, Jojo Rabbit di Taika Waititi e Bombshell di Jay Roach, che cercheranno di mettere i bastoni fra le ruote ai favoriti Martin Scorsese, Quentin Tarantino, Bong Joon-ho e Todd Phillips con i rispettivi The Irishman, C'Era Una Volta a Hollywood, Parasite e Joker. I fan poi si aspettano anche importanti menzioni per Avengers: Endgame, capitolo conclusivo della Infinity Saga dei Marvel Studios che nel corso del 2019 è diventato il più grande incasso della storia del cinema superando il record di Avatar di James Cameron.

Domani finalmente sapremo quali film potranno continuare a sperare nella vittoria finale, e quali invece dovranno abbandonare ogni sogno di ambizione: naturalmente saremo in prima linea per commentare i risultati parziali suggeriti dalle nomination, quindi continuate a seguirci!