Oscar 2020: la Corea del Sud si congratula con Bong Joon-ho per la vittoria di Parasite

In seguito alla vittoria di Parasite agli Oscar 2020, dove il film ha trionfato anche nelle ambite categoria di Miglior Regia e Miglior Film, sono arrivate anche le congratulazioni ufficiali della Corea del Sud per lo straordinario traguardo raggiunto da Bong Joon-ho.

Vi riportiamo di seguito il comunicato diffuso dal Presidente Moon Jae-In per celebrare il primo film coreano premiato agli Academy Award: "Mi unisco ai Coreani nel fare le congratulazioni al film 'Parasite" per aver vinto in quattro categoria degli Academy Awards, incluse quelle per la Miglior Regia e il Miglior Film. Sono orgoglioso del regista Bong Joon-Ho, degli attori, e della troupe. Sono a loro particolarmente grato per aver infuso orgoglio e coraggio nella nostra gente in questo periodo di difficoltà."

"Parasite ha commosso le persone di tutte il mondo con una storia marcatamente coreana. Il film ha provato il suo valore attraverso la regia dettagliata e distintiva, i dialoghi memorabili, la sceneggiatura originale, il montaggio, la colonna sonora, la scenografia e le grandi performance degli attori."

"Portare a casa quattro Oscar, dopo aver vinto l'anno scorso la Palma d'Oro a Cannes, è un risultato frutto dell'impegno di ogni filmmaker coreano negli ultimi 100 anni. Sono davvero lieto di vedere un film coreano fianco a fianco con quelli degli altri paesi per dare il via a una nuova era per il nostro cinema."

"Divertente e allo stesso tempo molto triste, Parasite riesce a veicolare un messaggio sociale tramite un racconto in un modo eccezionale ed efficace. La prova di quanto un film possa essere potente e commovente. Il Governo supporterà l'industria cinematografica in modo che possa esprimere a pieno la propria immaginazione e realizzare film senza alcuna preoccupazione."

"Sono già curioso di conoscere il prossimo progetto del regista Bong Joon-ho, degli attori e della troupe. Vi faccio ancora una volta le mie congratulazioni per la vostra vittoria e, insieme alla nostra gente, continuerò a tifare per voi."

Nella categoria della Miglior Regia, Bong Joon-ho ha battuto anche la concorrenza dei suoi idoli Martin Scorsese e Quentin Tarantino, che ha voluto omaggiare durante il suo toccante discorso di accettazione insieme agli altri candidati Todd Phillips e Pedro Almodovar.

