Prima degli Oscar 2020, i cinefili di tutto il mondo festeggeranno il Global Movie Day

Proprio nel cuore della stagione dei premi e a pochi giorni dagli Oscar 2020, il National Day Calendar ha istituito che secondo sabato di febbraio sarà celebrato il Global Movie Day, iniziativa pensata per onorare la forza e la passione per il cinema in tutto il mondo.

Con l'hashtag #GlobalMovieDay, l'Academy of Motion Picture Arts and Sciences vi invita a festeggiare la Giornata Mondiale del Cinema, riguardando e condividendo sui social i vostri pensieri e ricordi sui film che vi hanno ispirato nel corso degli anni: condividi i consigli sui film e scopri quelli che non hai mai visto, guarda i tuoi film preferiti con gli amici o visita il tuo cinema locale per vedere qualcosa di nuovo, oppure crea la tua lista dei "10 film più belli di tutti i tempi", celebra i candidati agli Oscar di quest'anno e pubblica le tue previsioni.

Non importa come si sceglie di festeggiare, per aderire al movimento basterà scattare una foto o registrare un video e condividere quei momenti usando l'hashtag #GlobalMovieDay. L'Academy of Motion Picture Arts and Sciences ha fondato la Global Movie Day nel 2020 per celebrare il potere del cinema e la sua capacità di raggiungere, collegare e ispirare le persone in tutto il mondo.

La giornata è stata ufficializzata il 15 gennaio 2020 dal National Day Calendar, che ha stabilito che la ricorrenza sarà festeggiata ogni secondo sabato del mese di febbraio a partire dall'8 febbraio prossimo, ovvero il giorno prima della Notte degli Oscar.

Qui sotto le date ufficiali:

8 febbraio 2020 - primo #GlobalMovieDay

13 febbraio 2021

12 febbraio 2022

11 febbraio 2023

10 febbraio 2024

8 febbraio 2025

14 febbraio 2026

13 febbraio 2027

12 febbraio 2028

14 febbraio 2029

13 febbraio 2030

