Oscar 2020, chi vincerebbe in base alle visualizzazioni del trailer?

Come sappiamo, il successo al botteghino di un film ha poco o nulla a che vedere con le sue reali possibilità di vincere l'Oscar. Mentre i bookmakers danno per favorito 1917 di Sam Mendes nella categoria del miglior film, Variety ha provato a stilare una classifica dei nove nominati in base alle visualizzazioni del trailer su YouTube.

Secondo un sondaggio condotto da Ipsos, il 78% degli utenti di YouTube afferma che guardare un trailer aiuta a decidere quali film andare a vedere al cinema, e di conseguenza gli incassi sono direttamente proporzionali al numero delle visualizzazioni del trailer sulla piattaforma video.

Tra i 9 film candidati all'Oscar, quello con il trailer più "caldo" è senza dubbio Joker, che ha fatto registrare quasi 103 milioni di visualizzazioni, cui hanno fatto seguito incassi superiori al miliardo di dollari. Seguono, a debita distanza, C'era una volta... a Hollywood di Quentin Tarantino e 1917, rispettivamente con 33 milioni e 23 milioni di visualizzazioni, che sono al secondo e al terzo posto anche secondo il box office. Più staccati tutti gli altri, a cominciare da Jojo Rabbit (circa 19,5 milioni) e Parasite (poco più di 17 milioni)

Le visualizzazioni riguardano il periodo trascorso dalla pubblicazione del trailer al 26 gennaio 2020. Effettivamente le visualizzazioni dei trailer sembrano andare di pari passo con gli incassi al botteghino, con l'eccezione di Jojo Rabbit, quarto su YouTube ma settimo tra i nove al box office. Il dato relativo agli incassi penalizza inoltre i film Netflix, poiché la piattaforma streaming ha scelto di distribuirli in sala per un periodo di tempo limitato. The Irishman e Storia di un matrimonio si piazzano anche agli ultimi due posti per visualizzazioni, probabilmente perché gli utenti hanno guardato più spesso il trailer su Netflix che su YouTube.

In attesa della Notte degli Oscar, Dolor y Gloria ha trionfato agli International Cinephile Society Awards, mentre è uscito l'immancabile honest trailer degli Academy Awards.