Oscar 2020, ecco tutti i cantanti che si esibiranno durante lo show

Anche gli Oscar 2020, esattamente come accaduto lo scorso anno, non avranno un conduttore: la serata sarà quindi una mitragliata di premi non-stop interrotta soltanto da alcune esibizioni, come quelle dei candidati all'Oscar per la Miglior Canzone.

Anche quest'anno sono dunque attese performance di alcuni nomi di primissima fascia, che si tratti di candidati alla vittoria o meno: già da un po' è stata infatti annunciata la presenza di alcune performance speciali che, però, qualcosa a che vedere con Hollywood e dintorni ce l'hanno eccome.

Partiamo, comunque, dai presenti nelle Nomination: ad esibirsi sul palco del Dolby Theatre saranno infatti personaggi come Elton John (in gara con I'm Gonna Love Me Again di Rocketman), Cynthia Erivo (che presenterà Stand Up, da Harriet), Idina Menzel con la sua Into the Unknown tratta da Frozen 2, Chrissy Metz (I'm Standing With You, da Breakthrough) e Randy Newman, che presenterà I Can't Let You Throw Yourself Away da Toy Story 4, ma comparirà anche tra i candidati alla Miglior colonna sonora per Marriage Story.

A loro si affiancheranno dunque Janelle Monae, anch'essa parte del cast di Harriet nonché voce di Peg nel remake di Lilli e il Vagabondo, e Billie Eilish: la giovanissima artista fresca di trionfo ai Grammy firmerà la canzone di 007: No Time To Die.

Anche il recentemente scomparso Kirk Douglas sarà ricordato durante gli Oscar 2020; vediamo, intanto, chi dovrebbe trionfare agli Oscar stando alle visualizzazioni dei trailer su YouTube.