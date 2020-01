Oscar 2020: Brad Pitt indossa una targhetta per farsi riconoscere al pranzo dei nominati

Brad Pitt ha dimostrato ancora una volta di essere una delle star hollywoodiane dotate di maggior senso dell'umorismo durante il pranzo organizzato dall'Academy per i candidati agli Oscar 2020, al Dolby Theatre. E nonostante il volto di Brad Pitt sia riconoscibile in tutto il mondo, l'attore ha deciso di non privarsi della sua targhetta.

Una targhetta identificativa, visto che la scritta riportata era:"Brad Pitt. Attore in un ruolo secondario, C'era una volta a... Hollywood". Si tratta della targhetta fornita dall'organizzazione per l'evento, dalla quale Pitt ha evidentemente deciso di non staccarsi.

Il fatto ha scatenato l'ilarità dei fan, che sono intervenuti su Twitter per scherzare sull'accaduto:"Non ho mai visto un nome così inutile in vita mia. Sappiamo chi sei Brad Pitt!" ha scritto divertito un follower su Twitter.



"Adoro il modo in cui Brad Pitt è diventato un tirocinante al suo primo evento di networking e ha indossato uno strano NAME TAG al #OscarsLuncheon dove il 100% delle persone sapeva chi fosse" ha scritto un altro utente.

La chiosa di un altro follower non si è fatta attendere:"Il tag di Brad Pitt al pranzo degli Oscar merita il suo Oscar".

Brad Pitt e Jennifer Aniston insieme ai SAG Awards hanno fatto scalpore in questi giorni, dove le voci sul ritorno di fiamma tra i due si rincorrono.

Pare che l'ex moglie di Brad Pitt, Angelina Jolie non abbia molto apprezzato questo nuovo riavvicinamento tra i due ex.