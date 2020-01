Oscar 2020, Billie Eilish invitata per una performance speciale

Il 2020 di Billie Eilish è iniziato a dir poco meravigliosamente, con la canzone principale di 007 No Time To Die e soprattutto la già leggendaria vittoria ai Grammy Awards, dove qualche giorno fa ha vinto ben cinque premi ed è diventata la più giovane di sempre a farlo.

Le sorprese però non sono finite qui: nella notte infatti è stato annunciato che la giovane cantautrice statunitense si esibirà sul palco del Dolby Theatre durante la 92esima cerimonia degli Academy Awards: a rivelarlo è stato proprio lei tramite la sua pagina ufficiale di Instagram, come potete vedere in calce all'articolo.

L'annuncio arriva un po' a sorpresa, e l'aggettivo "speciale" per definire quella che sarà la sua performance non è usato a sproposito, dato che Billie Eilish non è stata nominata agli Academy Awards di quest'anno, quindi al momento non è chiaro perché sia stata chiamata per l'evento o in cosa consisterà la sua performance.

Possibile che proprio dal palco più importante del mondo del cinema possa debuttare il nuovo brano bondiano, uno dei più importanti franchise del mondo del cinema? Al momento, i fan della saga con Daniel Craig e quelli della cantautrice non possono far altro che tenere le dita incrociate.

Vi ricordiamo che la Notte degli Oscar andrà in onda il 9 febbraio prossimo.