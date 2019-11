Oscar 2020, altra rivoluzione: tutti potranno votare per il miglior film internazionale

Dopo la rivoluzione in ambito screening ufficiali online, la Academy ha presentato anche un'altra novità in arrivo per la novantaduesima edizione della Notte degli Oscar.

La nuova categoria per il Miglior Film Internazionale, nata dalle ceneri del premio per il Miglior Film Straniero, rispetto al suo predecessore non godrà solo di un cambio di nome, ma anche di una nuova modalità di selezione.

In una lettera ottenuta da Deadline che è stata appena inviata a tutti i partecipanti alla selezione dei finalisti per il miglior film internazionale, i copresidenti del comitato esecutivo del lungometraggio internazionale Larry Karaszewski e Diane Weyermann hanno annunciato che per la prima volta tutti i membri idonei dell'Accademia possono ora votare per gli ultimi cinque nominati. Le selezione sarà tra gli ultimi 10 film rimasti in gara: per scendere a questo numero, sette saranno scelti dal comitato che attualmente sta esaminando la cifra record di 93 canditati provenienti da tutto il mondo, mentre altri tre saranno "garantiti" dal comitato esecutivo.

"In questa stagione degli Oscar, per la prima volta, inviteremo tutti i membri dell'Academy a scegliere di votare le nomination per la categoria International Feature", afferma la lettera, "I film selezionati saranno messi a disposizione di tutti i membri dell'Academy per lo streaming sulla Piattaforma Academy Screening Room tramite il sito ufficiale e la nostra nuova app Apple TV 4. Inoltre, i film selezionati verranno proiettati al cinema a Los Angeles, Londra e New York durante le votazioni per le nomination.”

Le proiezioni, lo ricordiamo noi, si svolgeranno da venerdì 3 gennaio a domenica 5 gennaio.

Negli ultimi anni, i cinque nominati ufficiali chiamati in gara per la Notte degli Oscar sono stati scelti da un piccolo gruppo di cineasti e attori volontari (tra i quali Meryl Streep e Donald Sutherland), ma adesso la democrazia sembra aver preso il controllo del processo e da questa edizione tutti i membri dell''Academy che lo desidereranno, potranno partecipare alla votazione.

Vi ricordiamo che le nomination ufficiali saranno annunciato il 13 gennaio 2020, mentre la cerimonia di premiazione è prevista per il 9 febbraio prossimo.