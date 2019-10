Oscar 2020: l'Academy apre ufficialmente online la Screening Room

Anche l'Academy of Motion Picture Arts & Sciences cerca di tenersi in qualche modo al passo coi tempi e quest'anno ha avvisato i suoi membri che potranno vedere online i film contendenti agli Oscar, in tempo per l'Award Season. I distributori sono tenuti a pagare una quota di 10.000 dollari a film, affinché i votanti possano visionarli.

Verranno in alternativa forniti dei DVD a chi non ha la possibilità di accedere online ai film che tentano di farsi strada verso la Notte degli Oscar.

Documentari, film d'animazione e cortometraggi sono già stati resi disponibili per la visualizzazione sul sito dell'Academy, che sta aggiungendo nuove funzionalità narrative tramite la propria app su Apple TV.

Un'eccezione riguarda i film in lingua straniera; la maggior parte di questi film non ha un distributore nordamericano.

Quest'anno si è registrato un record di 93 iscrizioni, con le proiezioni internazionali che si svolgeranno prima a Los Angeles, con i votanti che possono accedere ad un minimo di quindici proiezioni.

L'anno scorso tutti i votanti stranieri avevano potuto selezionare la lista online e tutti i votanti dell'Academy hanno potuto guardare gli ultimi cinque film nominati.



Ecco parte della lettera inviata dall'Academy ai suoi membri:"Gentile membro dell'Academy, Siamo lieti di annunciare l'espansione della piattaforma di streaming dell'Academy - Academy Streaming Room - che includerà i film in esame per la categoria Miglior film, compresi tutti i risultati raggiunti in un film. La nostra piattaforma di streaming consentirà un maggior accesso ai film, in considerazione della nostra crescente appartenenza globale, facendo passi positivi verso un futuro più verde e più rispettoso dell'ambiente. Ti invitiamo a vedere quanti più film possibili durante la loro uscita nelle sale e in occasioni di ulteriori proiezioni cinematografiche messe a disposizione. L'Academy continuerà ad ospitare proiezioni dei membri a Los Angeles, New York e nella Bay Area a Londra. Se non riesci a raggiungere un cinema qui trovi lo streaming".

Nel frattempo sono trentadue i film d'animazione selezionati per gli Oscar 2020.