Oscar 2020: l'Academy annuncia altri protagonisti Marvel e Star Wars tra i presentatori

A pochi giorni dalla 92esima edizione della Notte degli Oscar, l'Academy of Motion Picture Arts and Sciences ha annunciato ufficialmente l'ultima lista dei presentatori per la cerimonia di quest'anno. Nell'elenco figurano molti divi del Marvel Cinematic Universe e della saga di Star Wars, tra cui Oscar Isaac, Natalie Portman e Taika Waititi.

A loro si uniscono artisti del calibro di Salma Hayek, Brie Larson, Zazie Beetz, Gal Gadot, Kristen Wiig, Mark Ruffalo e Kelly Marie Tran, tutti provenienti in qualche modo dai due franchise sopracitati.

Nella lista dei presentatori ufficializzata qualche ora fa compaiono i nomi di Jane Fonda, Josh Gad, Tom Hanks, Sandra Oh e Chris Rock.



Quest'ultimi si uniscono alle altre star già confermate come Timothée Chalamet, Will Ferrell, Mindy Kaling, Julia Louis-Dreyfus, Anthony Ramos, Lin-Manuel Miranda, Ray Romano, Rebel Wilson e Utkarsh Ambudkar.

Alla cerimonia saranno presenti anche i vincitori dell'anno scorso, ovvero Mahershala Ali (Green Book), Olivia Colman (La favorita), Regina King (Se la strada potesse parlare) e Rami Malek (Bohemian Rhapsody).

Warner Bros. e DC Comics guidano le nomination di quest'anno con le 11 candidature di Joker di Todd Phillips. Seguono a ruota, con 10 candidature, The Irishman di Martin Scorsese - Netflix ha negato di aver speso 100 milioni per la promozione - C'era una volta a... Hollywood di Quentin Tarantino e 1917 di Sam Mendes. A quota sei troviamo Storia di un matrimonio di Noah Baumbach, Jojo Rabbit di Taika Waititi, Piccole donne di Greta Gerwig e Parasite di Bong Joon-ho.

Un votante dell'Academy ha rilasciato alcune dichiarazioni sulle votazioni proprio in questi giorni, esprimendo la sua preferenza al film di Tarantino.