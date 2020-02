Oscar 2020, 1917 batte Avengers: Endgame agli effetti visivi, la reazione dei fan Marvel

Avengers: Endgame non ha goduto di molta fortuna in questa ultima edizione degli Oscar. Dopo aver agguantato solamente una candidatura agli effetti visivi, nel corso della notte ha visto sfuggire la vittoria a vantaggio di 1917, pellicola di Sam Mendes che fino alla vigilia era considerato il grande favorito per la vittoria finale a miglior film.

Fino a pochi giorni fa si pensava inoltre che l'unico avversario temibile per Avengers: Endgame nella categoria fosse The Irishman di Netflix con la sua tecnologia per il ringiovanimento degli attori utilizzata nel film e per la prima volta con questo tipo di risultato finale. A spuntarla è stato invece 1917, i cui effetti visivi potranno non balzare subito agli occhi dello spettatore, ma la cui portata è non meno eccezionale dei film finora indicati. The Irishman è invece uscito dalla notte a mani vuote, un duro colpo per Netflix.

Chi non l'ha presa affatto bene, sono stati sicuramente i fan della Marvel, che si aspettavano di uscire dalla serata con almeno la statuetta ai migliori effetti visivi; il malcontento è stato riversato prevedibilmente sui social network, con reazioni del tipo "Siamo stati derubati" o "meritavamo l'Oscar solo per questa scena" o chi esprime l'opinione secondo cui 1917 meritasse di vincere per la fotografia e il montaggio sonoro ma non per gli effetti visivi. Inutile poi elencare tutta la lista di divertenti gif. condivise su Twitter e gli altri canali social.

Ricordiamo che agli ultimi ADG Awards, il film di Anthony e Joe Russo è stato premiato per le migliori scenografie in un film fantasy. I membri del sindacato degli scenografi a quanto pare sono rimasti affascinati dalle tante ambientazioni del film-evento dei fratelli Russo, il quale però non è riuscito ad ottenere una nomination nella rispettiva categoria degli Oscar. A contendersi la statuetta il prossimo 9 febbraio sono stati infatti 1917, The Irishman, Jojo Rabbit, Parasite e C'era una volta a Hollywood, con quest'ultimo che si è aggiudicato la statuetta nel corso della notte.

1917 si è aggiudicato anche gli Oscar per la miglior fotografia (a Roger Deakins) e per il miglior sonoro. L'altro cinecomic candidato quest'anno, Joker, ha portato a casa 2 Oscar: miglior attore protagonista a Joaquin Phoenix e miglior colonna sonora.