Oscar 202: Kirk Douglas sarà ricordato durante la sezione 'In Memoriam'

Nonostante i suoi 103 anni di età, la scomparsa di un'icona come Kirk Douglas non poteva certo passare inosservata nel mondo della settima arte, tanto che l'Academy ha deciso di operare un cambio dell'ultima ora per omaggiare l'attore durante la cerimonia di questa domenica.

Secondo quanto riportato da Variety, infatti, il momento "In Memoriam" dell'imminente edizione degli Oscar è stato già modificato per dire addio come si deve anche al leggendario protagonista di Spartacus e Orizzonte di Gloria, due tra i tanti grandi film in cui l'attore ha recitato contribuendo alla grandezza dell''età d'oro di Hollywood.

Vista l'importanza di Douglas all'interno dell'industria, na decisione i questo tipo da parte dell'Academy potrebbe sembrare quasi scontata, ma solo l'anno scorso l'organizzazione è stata fortemente criticata per non aver incluso nella sezione "In Memoriam" anche Stanley Donen, regista di Cantando sotto la pioggia scomparso solo pochi giorni prima della cerimonia, insieme ad altre importanti personalità.

Per quanto riguarda gli Oscar, Douglas è stato riconosciuto diverse volte nella storia della competizione: l'attore è stato nominato per i suoi ruoli ne Il grande campione, Il bruto e la bella e Brama di vivere, mentre nel 1996 ha ricevuto l'Oscar alla carriera.

La cerimonia, lo ricordiamo, andrà in onda su Sky nella notte tra domenica 9 e lunedì 10 febbraio. Per altri approfondimenti, vi lasciamo alla nostra analisi delle nomination degli Oscar 2020.