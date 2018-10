Oscar 2019: i 25 titoli in corsa per il premio al miglior film d'animazione

La novantunesima edizione degli Academy Awards si avvicina sempre di più e nelle scorse ore sono stati ufficializzati i 25 titoli che lotteranno per far parte dei candidati al miglior film d'animazione. Tra i titoli più attesi che fanno parte degli studio rinomati ci sono sicuramente Gli Incredibili 2, così come Ralph Spacca Internet e Il Grinch.

Tra i titoli favoriti di questa edizione svettano Gli Incredibili 2, sequel del film campione d'incassi diretto da Brad Bird, così come L'isola dei cani di Wes Anderson.

Walt Disney Animation domina da anni la categoria anche grazie a una distribuzione quantitativa di film maggiore rispetto a competitor come DreamWorks e Fox.

Quest'anno pare che non ci sia molta gara, con Gli Incredibili 2 nettamente favoriti, ma le sorprese potrebbero essere dietro l'angolo.

Ecco i 25 titoli che cercheranno di arrivare alla Notte degli Oscar 2019, in programma il 24 febbraio, e di succedere a Coco, che vinse nella scorsa edizione.



- Ana y Bruno

- I primitivi

- Fireworks

- Il Grinch

- Have a Nice Day

- Hotel Transylvania 3

- Gli Incredibili 2

- L'isola dei cani

- The Laws of the Universe - Part I

- Liz and the Blue Bird

- Lu over the Wall

- MFKZ

- Maquia: When the Promised Flower Blooms

- Mirai

- The Night Is Short, Walk on Girl

- On Happiness Road

- Ralph Spacca Internet

- Ruben Brandt, Collector

- Sgt. Stubby: An American Hero

- Sherlock Gnomes

- Smallfoot - Il mio amico delle nevi

- Spider-Man: Un nuovo universo

- Tall Tales

- Teen Titans Go! Il film

- Tito and the Birds



Ricordiamo che le nomination verranno annunciate il 22 gennaio.