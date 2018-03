Oscar 2018: Screen Junkies condivide il filmato con i trailer 'onesti' dei film

È di nuovo quel periodo dell'anno. Hollywood si sta preparando per la sua grande serata, gli. L'Academy of Motion Pictures Arts and Sciences ricompenserà ancora una volta i migliori film dell'anno appena trascorso, con i fan dei fumetti spesso arrabbiati, quando il loro adattamento cinematografico preferito non ha ricevuto nessuna nomination.

Soprattutto nelle categorie tecniche, dove solitamente vengono premiate determinate categorie di pellicole.

Screen Junkies ha diffuso il suo annuale filmato con i trailer 'onesti' dei titoli in lizza per l'Oscar al miglior film. Ovviamene il video si sofferma sul clamoroso errore di un anno fa, quando venne annunciata dapprima la vittoria di La La Land, salvo poi correre ai ripari affermando che l'Oscar al miglior film fosse per Moonlight.

L'ironia non risparmia nemmeno Chiamami col tuo nome, con una battuta sugli effetti speciali e le pesche, così come La forma dell'acqua e la relazione tra una donna e una misteriosa creatura. Cambio di titolo per il film di Martin McDonagh, che da Tre Manifesti a Ebbing, Missouri, nel video diventa Tre Razzisti a Ebbing, Missouri.

Paragoni vengono fatti tra Dunkirk e Salvate il soldato Ryan mentre secondo il trailer di Scappa - Get Out, è già un onore essere nominati per il film di Jordan Peele.

Una delle parti più spassose è quella in cui vengono inventati dei premi piuttosto bizzarri per premiare alcuni film con motivazioni abbastanza assurde.

La Notte degli Oscar si svolgerà al Dolby Theatre di Los Angeles domenica 4 marzo. A presentare la serata sarà Jimmy Kimmel per il secondo anno consecutivo.