Oscar 2018: ecco tutti i vincitori della 90ma edizione degli Academy Awards

Si è conclusa pochi istanti fa al Dolby Theatre di Los Angeles la 90ma edizione degli, condotta per il secondo anno da. Un'edizione che non ha riservato molte sorprese e che ha rispettato quasi in toto i pronostici della vigilia. Prima del resoconto della serata facciamo il punto della situazione sui vincitori.

A trionfare è stato il film di Guillermo del Toro, La forma dell'acqua - The Shape of Water. Ecco la lista di tutti i vincitori della 90ma edizione:



Miglior film: La forma dell'acqua - The Shape of Water di Guillermo del Toro

Miglior attore protagonista: Gary Oldman per L'ora più buia



Miglior attrice protagonista: Frances McDormand per Tre Manifesti a Ebbing, Missouri di Martin McDonagh



Miglior regia: Guillermo del Toro per La forma dell'acqua - The Shape of Water



Miglior film straniero: Una donna fantastica di Sebastian Lelio (Cile)



Miglior attrice non protagonista: Allison Janney per I, Tonya



Miglior attore non protagonista: Sam Rockwell per Tre Manifesti a Ebbing, Missouri di Martin McDonagh



Miglior film d'animazione: Coco di Lee Unkrich e Adrian Molina



Miglior documentario: Icarus



Miglior corto: The Silent Child



Miglior corto animato: Dear Basketball



Miglior corto documentario: Heaven is a Traffic Jam on the 405



Miglior sceneggiatura originale: Jordan Peele per Scappa - Get Out



Miglior sceneggiatura non originale: James Ivory per Chiamami col tuo nome di Luca Guadagnino



Miglior fotografia: Blade Runner 2049 di Denis Villeneuve



Miglioro montaggio: Dunkirk di Christopher Nolan



Miglior trucco e acconciature: L'ora più buia di Joe Wright



Migliori costumi: Il filo nascosto di Paul Thomas Anderson



Miglior sonoro: Richard King e Alex Gibson per Dunkirk



Miglior montaggio sonoro: Gary A. Rizzo, Gregg Landaker e Mark Weingarten per Dunkirk



Miglior scenografia: Paul D. Austerberry, Shane Vieu e Jeff Melvin per La forma dell'acqua



Miglior colonna sonora: Alexandre Desplat per La forma dell'acqua



Miglior canzone: Remember me per Coco





Gli Oscar torneranno l'anno prossimo con la 91ma edizione, dopo un altro anno di grande cinema.