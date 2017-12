Oscar 2018: ecco la short-list dei nove candidati al miglior film straniero

L'Academy of Motion Pictures Arts and Sciences ha reso nota la short-list dei nove film ancora in lizza per una candidatura all'. La lista, che inizialmente era composta da 92 film, si ridurrà definitivamente a cinque titoli il prossimo 23 gennaio, quando verranno annunciate le nomination definitive.

Tra i titoli che sono rimasti fuori dalla penultima selezione anche A Ciambra di Jonas Carpignano, Happy End di Michael Haneke e soprattutto 120 battiti al minuto di Robin Campillo.

Ecco la short-list:



- Una donna fantastica di Sebastián Lelio (Cile)

- Oltre la notte di Fatih Akin (Germania)

- Corpo e anima di Ildikó Enyedi (Ungheria)

- Foxtrot di Samuel Maoz (Israele)

- L'insulto di Ziad Doueiri (Libano)

- Loveless di Andrey Zvyagintsev (Russia)

- Félicité di Alain Gomis (Senegal)

- The Wound di John Trengove (Sudafrica)

- The Square di Ruben Östlund (Svezia)



La cerimonia della consegna dei premi si terrà il 4 marzo 2018, presentata da Jimmy Kimmel. L'Oscar al miglior film straniero nell'ultima edizione è andato a Il cliente di Asghar Farhadi (Iran).