Orphan, Isabelle Fuhrman entusiasma i fan:'La gente rimarrà scioccata dal prequel!'

In una recente intervista rilasciata a Collider, la star di Orphan: First Kill, Isabelle Fuhrman, ha affermato che 'la gente rimarrà scioccata' dal prequel horror, che a suo dire farà la storia del cinema. L'attrice tornerà ad interpretare il ruolo da protagonista che l'ha resa famosa nel mondo nel film Orphan, diretto da Jaume Collet-Serra.

Fuhrman ha interpretato la diabolica Esther in quello che si rivelò un successo inaspettato per Warner Bros. nel 2009. Il film incassò quasi 80 milioni di dollari in tutto il mondo e condusse l'attrice al successo, tanto da farla includere anche nel cast di Hunger Games.



"Orphan: First Kill non è sicuramente ciò che la maggior parte delle persone si aspetta, e penso sia davvero entusiasmante ed è ciò che mi ha spinto a tornare per questo ruolo. Inoltre, ciò che penso sia più elettrizzante è che si tratta di qualcosa che non è mai stato fatto al cinema. Non c'è mai stata un'attrice adulta che ha ripreso un ruolo che ha interpretato da bambina. Ed è stato eccezionalmente difficile e davvero divertente da fare perché quando ero bambina e interpretavo Esther recitavo costantemente la parte di una donna di 33 anni che si palesava bambina mentre anch'io avevo 10 anni. E questa volta è stato come 'ecco un po' di peso sulle mie spalle' dato che devo solo fingere di avere 10 anni ora che sono maggiorenne" ha dichiarato l'attrice. Dal set è stata pubblicata anche un'immagine di Isabelle Fuhrman insanguinata.

Nonostante la sua carriera sia proseguita con ruoli molto differenti, Isabelle Fuhrman è ancora associata al personaggio di Esther:"Trovo sia stato davvero molto bello tornare su quel set. Penso che la gente rimarrà scioccata da quella storia; è molto diversa da quello che la maggior parte delle persone si aspetterebbe e Julia [Stiles] è assolutamente incredibile, abbiamo avuto modo di divertirci facendo il film insieme. Si tratta di una storia su noi due e il nostro rapporto, il modo in cui Esther è arrivata negli Stati Uniti e come si è trovata lì".



Come raccontato nell'intervista, anche Julia Stiles farà parte del cast del prequel di Orphan.