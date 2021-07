Orphan: First Kill, Julia Stiles scioccata dal ringiovanimento di Isabelle Fuhrman

Julia Stiles sarà parte integrante di Orphan: First Kill, il prequel di Orphan, con protagonista Isabelle Fuhrman. La star di Save the Last Dance ha rilasciato un'intervista a Collider nella quale ha approfondito alcuni aspetti del seguito, confessando quale dettaglio l'ha particolarmente scioccata rispetto al precedente.

"Il titolo di lavorazione era Esther, mi piaceva molto, è il nome della bambina. Il fatto notevole è che Isabelle Fuhrman interpretava questa bambina di 10 anni nel primo film e qui riprende lo stesso ruolo, la stessa bambina con la stessa età, anche se Isabelle ora è cresciuta... Sono andata in sala di doppiaggio... e sono rimasta sbalordita. Non avevano utilizzato la CGI. I trucchi con la telecamera e quelli prospettici, oltre al suo costume, le protesi e tutto il resto, sembra una vera bambina. La sua performance è sbalorditiva, perché incarna una bambina anche nel modo in cui parla e si muove" ha dichiarato l'attrice; Julia Stiles è stata confermata come co-protagonista in First Kill, attualmente in lavorazione.



Orphan: First Kill è il prequel di Orphan, film uscito nel 2009 con protagonisti Vera Farmiga, Peter Sarsgaard e Isabelle Fuhrman, per la regia di Juan Antonio Bayona.

Per questo sequel Fuhrman torna nei panni di Leena Klammer, una donna in fuga da un ospedale psichiatrico in Estonia in direzione Stati Uniti, che si spaccia per la figlia dispersa di una giovane coppia. La vita di Leena nei panni di Esther la pone in contrasto con una madre disposta a tutto pur di salvare e proteggere la propria famiglia.



Secondo Isabelle Fuhrman la gente rimarrà scioccata dal prequel di Orphan, che i fan attendono con grande ansia.