Orphan, nel cast del prequel anche Julia Stiles e il ritorno di Isabelle Fuhrman

Quando uscì nel 2009 Orphan, diretto da Jaume Collet-Serra, venne principalmente ignorato dalla critica e dal pubblico, sebbene poi sia emerso anche mediatamente come uno dei thriller/horror più raccapriccianti. Ora in cantiere è previsto un prequel, Orphan: First Kill, che vedrà nel cast Julia Stiles e la star del primo film, Isabelle Fuhrman.

Orphan vede Vera Farmiga e Peter Sarsgaard nei panni dei genitori adottivi di una bambina di nove anni, Esther (Isabelle Fuhrman), che inizierà a manifestare comportamenti bizzarri conducendo alla sconvolgente rivelazione finale: Esther non è una bambina ma una donna adulta affetta da nanismo che sta soltanto sfruttando la famiglia adottiva spacciandosi per un'infante.



La descrizione del prequel, Orphan: First Kill è la seguente:"Leena Klammer orchestra una brillante fuga da una struttura psichiatrica estone e viaggia in America impersonando la figlia scomparsa di una coppia benestante. Ma la nuova vita di Leena nei panni di Esther avrà una piega inaspettata e le metterà contro una madre che proteggerà la sua famiglia ad ogni costo".

Nel primo film Isabelle Fuhrman era leggermente più grande del personaggio interpretato sullo schermo quindi, ora che l'attrice ha 23 anni e che il film è un prequel, ci si chiede in quale modo la produzione ovvierà a questo dettaglio.

"Per aiutare Isabelle Fuhrman a riportare in vita il suo personaggio i creatori stanno utilizzando una combinazione di riprese prospettiche forzate e un team di truccatori di livello mondiale" riporta Deadline. Isabelle Fuhrman fungerà anche da produttrice del film.



Il prequel di Orphan verrà diretto dal regista di The Boy, l'autore americano William Brent Bell. Su Everyeye trovate la recensione di Orphan.