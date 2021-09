Ornella Muti, arrestata la sorella Claudia Rivelli: in casa un litro di droga dello stupro

Guai per Claudia Rivelli, sorella di Ornella Muti: la donna è infatti stata fermata lo scorso mercoledì dalla polizia nel suo appartamento in via della Camilluccia, dal quale era pronta a spedire al figlio Giovanni, di stanza a Londra, un flacone contenente ben un litro di droga dello stupro.

Rivelli, una carriera spesa nel mondo dei fotoromanzi (la stessa Ornella Muti definì la sorella Claudia una vera dea), avrebbe provato a difendersi spiegando di non avere idea di cosa fosse quella pericolosissima sostanza che avrebbe dovuto spedire Oltremanica: "È un prodotto che utilizzo per pulire gli oggetti d’argento di casa" si sarebbe giustificata la 71enne attrice e modella con le Forze dell'Ordine.

La donna è stata momentaneamente rimessa in libertà dal giudice Valentina Valentini (Rivelli non ha precedenti penali), ma per lei il pm Mario Pesci ha comunque chiesto gli arresti domiciliari. Per la sentenza, comunque, bisognerà attendere lo svolgimento del processo che dovrebbe prendere il via il prossimo febbraio.

Ad occuparsi della difesa di Rivelli è l'ex-marito Paolo Leone: le indagini per il traffico di Gbl, altrimenti nota come "droga dello stupro", sono comunque ancora in corso, per cui non resta che attendere ulteriori sviluppi. Ricordiamo, inoltre, che per lo stesso reato era finito in carcere, lo scorso 25 agosto, l'attore Ciro Di Maio.