Orm e Vulko a cavallo di creature marine nella nuova Concept Art

Dopo che Entertainment Weekly ha recentemente rilasciato le prime foto ufficiali del film di Aquaman, dalla rivista sono emersi dei Concept Art in cui sono raffigurati i fantastici animali usati come mezzo di trasporto da Orm e Vulko.

Nell'immagine in questione, che riportiamo qui sotto, sono rappresentati i sette sovrani originali in compagnia di suggestive creature marine. Nel testo di accompagnamento è specificato che i soldati atlentidei cavalcano dei giganti squali bianchi, Orm (Patrick Wilson) siede in groppa ad un prestorico Tylosaur, mentre Wulko (Willem Dafoe) monta un enorme squalo martello. I personaggi sono talmente piccoli da renderci difficile la visione dei dettagli, ma l'atmosfera e le creature rendono un risultato particolarmente interessante. EW ha anche pubblicato una foto tratta dal film, in cui possiamo vedere un confronto tra squali e cavallucci marini giganti.

Il film sarà diretto da James Wan su una sceneggiatura di Will Beall .Nel cast ci saranno, oltre ai già citati Wilson e Dafoe, il protagonista Jason Momoa insieme a Amber Heard, Temuera Morrison, Yahya Abudl-Mateen II, Dolph Lundgren, Ludi Lin, Micheal Beach e Nicole Kidman. Ricordiamo che nelle riprese aggiuntive è stato inserito anche il personaggio di Stephen Shin, interpretato da Randall Park.

L'uscita di Aquaman nelle sale cinematografiche americane è prevista per il 21 Dicembre 2018.