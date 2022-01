Orlando Bloom e quella sua terribile ossessione: parla Katy Perry

Orlando Bloom e Katy Perry sono una delle coppie più solide dello showbiz ma, sembra che un'abitudine dell'attore crei di tanto in tanto qualche piccolo disagio alla pop star, come rivelato da lei stessa nel corso di una recente intervista.

Katy Perry ha ammesso che il suo compagno è letteralmente ossessionato dalla pulizia dentale e in particolare dal filo interdentale, che utilizza più volte al giorno, lasciandolo però troppo spesso in giro, senza gettarlo via quando necessario.

Ai microfoni dell'emittente radiofonica Heart Breakfast ha detto: "Ama il filo interdentale, grazie a Dio, ha dei denti brillanti. Tanti non se ne prendo cura e questo è sicuramente disgustoso, ma lui lo lascia ovunque. Si tratta di una cosa che odio. Dal mio lato del letto, in macchina o sul tavolo della cucina. Insomma, ci sono cestini ovunque ma lui preferice lasciarlo in giro. Ho fatto del mio meglio per educarlo ma lui proprio non vuole collaborare".

Al di là di questo piccolo intoppo, Katy Perry e Orlando Bloom vivono una relazione serena. La loro vita sentimentale è stata sicuramente arricchito anche dall'arrivo della piccola Daisy e la cantante anche nel corso di questa intervista ha voluto sottolineare quanto il suo fidanzato sia speciale come papà.