Orlando Bloom, tatuaggio per l'amato cane defunto: Katy Perry posta il video su Facebook

Nelle scorse ore Orlando Bloom, star del franchise de Il Signore degli Anelli e Le Crociate, ha chiesto aiuto ai suoi fan e soprattutto ai suoi vicini di casa avvertendo della sparizione del suo amato cane, che si sarebbe smarrito a Montecito, California, dove la star vive con Katy Perry.

Adesso è arrivata la conferma della morte del cucciolo, Mighty, e poche ore fa la pop-star, incinta del primo figlio dell'attore, ha postato su Facebook un video nel quale Bloom ricorda il cane con un tatuaggio.

Nella didascalia di accompagnamento al post, che trovate in calce, Katy Perry ha scritto: "Ci mancherà tanto il nostro piccolo amico, il fratello di Nugget. Per sempre un buco a forma di zampa nei nostri cuori."

In un altro post Orlando Bloom ha scritto: "Mighty è morto. Dopo 7 giorni di ricerche dall'alba al tramonto, oggi abbiamo trovato il suo collare ... Ho pianto più di quanto pensassi possibile, ed è stato un pianto di guarigione molto catartico ... Non ho lasciato nulla di intentato, ho strisciato attraverso tutti i buchi e canali, sotto le strade, perlustrato ogni cortile e torrente. Abbiamo anche usato due cani da fiuto diversi, che hanno fatto del loro meglio. Sono così grato degli insegnamenti che mi ha trasmesso il mio Mighty, ovvero che l'amore è eterno e il sue vero significato sta nella devozione. Sono sicuro che mi stava guardando scodinzolando mentre cercavo in ogni cortile, e che sapeva che stavo facendo tutto il possibile per rispettare il nostro legame. Era più che un compagno. Mi dispiace. Ti amo. Grazie. RIP Mighty, il mio ometto. E grazie ai miei vicini per avermi permesso di cercare nei loro cortili anche a notte fonda. È stato rassicurante vedere il meglio delle persone anche nei momenti peggiori."