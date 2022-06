Orlando Bloom: la star si unisce a Pete Davidson nel cast di Wizards!

Orlando Bloom si unirà a Pete Davidson, Naomi Scott, Franz Rogowski e Sean Harris in Wizards!, un nuovo film dello sceneggiatore e regista australiano David Michôd che riunisce A24 e Plan B Entertainment.

Michôd ha anche scritto la sceneggiatura, che è basata su una storia di Joel Edgerton e Michôd. Dede Gardner e Jeremy Kleiner di Plan B produrranno insieme a Liz Watts. Il film seguirà le vicende di due sfortunati operatori di bar di spiaggia (Davidson e Rogowski), che si troveranno nei guai quando si ritroveranno tra le mani un bottino rubato che avrebbero davvero dovuto lasciare in pace.

Questo segna la quarta collaborazione tra A24 e Plan B dopo film pluripremiati come Moonlight, Minari e The Last Black Man a San Francisco. Questa è la terza collaborazione di Plan B con Michôd dopo War Machine e The King. Riunirà anche Michôd e Watts con l'A24 per la prima volta da The Rover del 2014. La Watts si è recentemente unita alla See-Saw Films, con la quale produrrà il film.

Bloom ha recentemente ricevuto il plauso della critica per aver recitato nel film indipendente Retaliation, così come in The Outpost di Rod Lurie, che è stato riconosciuto dal National Board of Review come uno dei 10 migliori film indipendenti del 2020.

