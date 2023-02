Orlando Bloom, la star di Pirati dei Caraibi protagonista del thriller psicologico The Cut

La star de Il Signore degli Anelli, Orlando Bloom, sarà protagonista del thriller psicologico diretto da Sean Ellis, e intitolato The Cut. L'attore sarà una delle star del film e il progetto si aggiunge ad altri lungometraggi in cantiere, dopo la partecipazione al film Gran Turismo, adattamento del celebre videogioco.

Nel film di Sean Ellis, Orlando Bloom sarà un ex pugile che tornerà sul ring per competere per il titolo mondiale cercando di tornare in forma grazie ad un programma per la riduzione del peso insieme ad un allenatore che non conosce limiti. Tuttavia, inizierà ad alienarsi dalla realtà e dai propri cari perdendo del tutto il controllo della situazione. L'attore tornerà anche sul piccolo schermo; scoprite la data d'uscita di Carnival Row 2, con Cara Delevingne e la star di Pirati dei Caraibi.



"Siamo entusiasti di rappresentare questo progetto. Il curriculum di Sean [Ellis] come regista pieno d'inventiva e dinamico, insieme alla pianificata trasformazione corporea di Orlando, promettono un'incredibile corsa cinematografica" ha dichiarato Nat McCormick di The Exchange.



Le riprese di The Cut dovrebbero iniziare nel corso dell'estate in Nevada, con Justin Bull che si occupa della sceneggiatura adattando un soggetto di Mark Lane.

Orlando Bloom è parte del progetto anche nelle vesti di produttore al fianco di Adam Karasick con Amazing Owl, insieme a Mark Lane e James Harris per Tea Shop Productions.



Il prossimo progetto di Orlando Bloom che vedremo sul grande schermo sarà il film di Neill Blomkamp; Gran Turismo uscirà in Italia grazie a Eagle Pictures nei prossimi mesi.