Orlando Bloom, la star disperata per la sparizione del suo cane

Il cane di Orlando Bloom è scomparso e l'attore ha pubblicato un messaggio d'aiuto per ritrovarlo. Il barboncino Mighty indossa un collare serigrafato con il numero di telefono dei proprietari ed è microchippato. Nel caso qualcuno lo ritrovasse, Bloom chiede che sia portato al centro veterinario più vicino e contattare i recapiti sul collare.

"Mighty è scomparso a Montecito, California, è microchippato e il suo collare ha un numero da chiamare - se lo portate dal veterinario o in un ricovero o in una stazione di polizia locale può essermi riconsegnato con una ricompensa. Per favore inviate solo informazioni reali, il mio cuore è già straziato quindi per favore non aggiungete il danno alla beffa".

Orlando Bloom adottò Mighty nel 2017, poco dopo la prima rottura della relazione con l'attuale compagna Katy Perry.



Pare che il cagnolino si sia allontanato spontaneamente dall'abitazione di Orlando Bloom e ora l'attore fa appello ai suoi fan e alle persone che lo seguono sui social per poterlo finalmente ritrovare sano e salvo.

L'attore ha specificato che terrà aggiornati i fan sull'evolversi della situazione ma per ragioni di privacy, considerando oltretutto che si tratta di una coppia famosa, non è stato divulgato l'indirizzo dal quale è fuggito il cagnolino né il quartiere dell'abitazione.

Orlando Bloom e Katy Perry hanno ripreso la relazione nel 2018 e in attesa del matrimonio hanno annunciato l'arrivo imminente della loro prima figlia. Katy Perry raccontò di aver pensato al suicidio durante il brutto periodo trascorso dopo la rottura della relazione con Bloom.

Di recente è stato pubblicato il violento trailer di Retaliation, con protagonista Orlando Bloom.