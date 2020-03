Orlando Bloom:'Sono stato casto sei mesi prima di uscire con Katy Perry'

La star di Pirati dei Caraibi e Il signore degli anelli, Orlando Bloom, ha rilasciato un'intervista nella quale ha approfondito alcuni dettagli della sua relazione sentimentale con la popstar Katy Perry. Parlando con il Sunday Times, Orlando Bloom ha confessato di essere rimasto casto sei mesi prima di uscire con la cantante.

"Io non ero felice. Il mio amico Laird Hamilton mi ha detto 'Se vuoi essere serio riguardo ad una relazione, rimani casto per qualche mese e scoprilo'. Mi toglie l'idea di andare ad una festa e pensare 'Chi incontrerò?'. Improvvisamente ho pensato 'Oh, posso avere un legame con una donna solo come amica'".



Inizialmente l'attore aveva pensato di prolungare questo periodo fino a tre mesi ma successivamente ha pensato di estenderlo fino a sei mesi:"Mi stavo davvero godendo il modo in cui mi relazionavo alle donne e al mio lato femminile".

Orlando Bloom è noto per aver interpretato l'elfo Legolas nella serie di film tratti dalle opere di J.R.R. Tolkien e diretti da Peter Jackson - Il signore degli anelli e Lo Hobbit - e Will Turner nella serie di film de Pirati dei Caraibi, al fianco di Johnny Depp e Keira Knightley.

Katy Perry qualche giorno fa ha annunciato di aspettare un figlio dall'attore. Orlando Bloom ha partecipato ad un video esilarante di Stranger Things 4.

A dicembre Orlando Bloom ha firmato un accordo con Amazon Studios, per la realizzazione di diversi film targati Amazon.