Orlando Bloom e Sean Bean di nuovo insieme dopo Il signore degli anelli per Prime Video

La piattaforma di streaming on demand Prime Video ha annunciato il nuovo film Original britannico Deep Cover, una action comedy che potrà vantare un cast semplicemente stellare e che farà la gioia dei fan Il signore degli anelli di Peter Jackson.

Il film sarà infatti interpretato da Bryce Dallas Howard (Jurassic World), Orlando Bloom (Il Signore degli anelli), Sean Bean (Il Trono di Spade), Nick Mohammed (Ted Lasso), Ian McShane (John Wick), Paddy Considine (House of the Dragon) e Sonoya Mizuno (Maniac, House of the Dragon), segnando un'attesa reunion tra Orlando Bloom e Sean Bean, indimenticabili protagonisti della saga cinematografica de Il signore degli anelli nei panni di Legolas e Boromir.

Deep Cover racconta di tre attori assunti dalla polizia per aiutarli a mettere in scena operazioni di copertura di poco conto, ma il loro istinto di “dire sempre di sì” senza mai uscire dalla parte li trascina nel sottobosco criminale di Londra. Le riprese inizieranno il 5 febbraio a Londra, col film che debutterà in anteprima esclusiva su Prime Video in oltre 240 Paesi e territori nel mondo.

Il film è basato su una sceneggiatura originale di Derek Connolly & Colin Trevorrow (Jurassic World, Safety Not Guaranteed) che hanno ambientato la storia a Londra con il duo di improvvisazione britannico Ben Ashenden & Alexander Owen. Tom Kingsley, noto per la rivoluzionaria serie comica Stath Lets Flats, firma la regia. “Siamo lieti di offrire questa nuova commedia d’azione ai nostri clienti”, ha detto Tushar Jindal, head of Content, UK per Prime Video. “Con un cast davvero incredibile, un team creativo di alto livello e una sceneggiatura fantastica sappiamo che sarà un successo”.

