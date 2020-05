Orlando Bloom e Scott Eastwood soldati in Afghanistan nel trailer di The Outpost

Scott Eastwood e Orlando Bloom uniscono le forze nel nuovo film di Rod Lurie, The Outpost, ispirato alla storia della Battaglia di Kamdesh, durante il conflitto in Afghanistan.

Basato sul best seller del giornalista di CNN Jake Tapper, The Outpost: An Untold Story of American Valor, The Outpost racconta la storia vera di "una piccola unità di soldati americani, soli nel remoto Combat Outpost Keating, situato nel profondo della vallata di tre montagne in Afghanistan, che combatte per difendersi da uno schiacciante numero di guerrieri talebani in un attacco coordinato".

La Battaglia di Kamdesh è stata una tra le più sanguinose della Guerra in Afghanistan concernenti le truppe statunitensi, e il Team Bravo Troop 3-61 CAV divenne una delle unità più decorate dell'intero conflitto durato ben 19 anni.

A raccontarla sul grande schermo ci pensa Rod Lurie (Straw Dogs, Una Sola Verità) con l'aiuto degli sceneggiatori Eric Johnson (The Fighter, L'Ultima Tempesta) e Paul Tamasy.

Nei panni dei protagonisti l'attore di Overdrive Scott Eastwood e il Will Turner di Pirati dei Caraibi Orlando Bloom, che interpretano rispettivamente il Sargente Clint Romesha, leader del team, e il Tenente Benjamin Keating.

Al loro fianco vedremo Caleb Landry Jones, Milo Gibson, Jacob Scipio, Jack Kesy, Cory Hardrict, Jonathan Yunger e Taylor John Smith.

"Con questo film volevamo mostrare come a persone comuni veniva chiesto di fare cose come questa in circostanze straordinarie, e come tutto ciò potesse influire sul loro stato mentale" ha raccontato Scott Eastwood a EW! "Non potrei essere più felice del fatto che uscirà proprio prima dell'Indipendence Day, in un periodo in cui abbiamo bisogno di riunirci come Nazione e farci coraggio per affrontare il resto dell'anno".

The Outpost sarà infatti disponibile nelle sale americane e on demand dal 3 luglio 2020.