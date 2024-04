Orlando Bloom pazzo di Katy Perry:'Non cambierei questa relazione per niente al mondo'

Orlando Bloom ha partecipato al podcast What Now? With Trevor Noah, nel quale ha condiviso alcuni dettagli sulla sua relazione con la popstar Katy Perry. La star di Pirati dei Caraibi e Il signore degli anelli ha parlato dei propri sentimenti nei confronti della compagna e della loro serenità nonostante l'attenzione mediatica.

"Non cambierei questa relazione per niente al mondo. Lei mi odia quando dico questa cosa quindi devo esprimerla con attenzione ma credo che una delle cose di cui mi sono innamorato di Katy fosse la sua musica. Era ovunque, giusto? Era in tutte le stazioni radio ma non ero consapevole. Non era quello che ascoltavo ma mi sono innamorato di Katheryn, questa ragazza di Santa Barbara" ha dichiarato Bloom.

Bloom ha accennato a come Katy Perry è stata cresciuta:"Genitori pastori, vivevano con i buoni pasto. Non stiamo parlando di qualcosa di glamour, Montecito è il lato di Santa Barbara che nessuno conosce". Secondo l'attore, il loro legame è così forte perché entrambi sanno da dove vengono e di cosa hanno dovuto fare per arrivare dove sono arrivati:"Sicuramente mi chiede di migliorare e sento di fare lo stesso per lei, e ciò porta con sé fuochi d'artificio, perdonate il gioco di parole [in riferimento alla parola inglese Firework, il titolo di una delle canzoni più famose di Perry]". I due sono spesso in viaggio e nel 2021, Orlando Bloom e Katy Perry hanno visitato l'Italia insieme.

Le due star si sono incontrate inizialmente ad un party dopo i Golden Globe 2016 e si sono fidanzate il giorno di San Valentino del 2019. Insieme, hanno avuto una figlia di 3 anni. Bloom ha anche un figlio con la sua ex moglie Miranda Kerr.

Bloom e Perry hanno partecipato insieme di recente allo speciale tv per il matrimonio di Peppa Pig, uno dei personaggi animati più famosi tra i bambini.

