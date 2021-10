Orlando Bloom papà super sexy: ecco come si mette all'opera per sua figlia

Da poco più di un anno Katy Perry e Orlando Bloom hanno accolto la loro piccola Daisy Dove. La coppia è al settimo cielo e non perde l'occasione per dimostrare sui social quanto la loro vita in fin dei conti sia come quella di tutti neogenitori.

Nell'ultimo video postato su Instagram, l'interprete di Legolas ne la trilogia di Peter Jackson de Il Signore degli Anelli, si mostra a torso nudo mentre tenta di dipingere la cameretta di sua figlia e mentre prova a costruire uno degli oggetti di arredo presenti nella stanza. L'attore non a caso dipinge sulla parete arancio della cameretta delle grosse margherite bianche che richiamano proprio il nome della piccola.

Le immagini che vedete nel post in calce alla notizia sono state ovviamente realizzate da Katy Perry, che piena di orgoglio e soddisfazione ha ritratto il suo compagno intento in queste attività tanto comuni per un padre.

Orlando Bloom e Katy Perry ancora in attesa delle nozze, hanno iniziato a frequentarsi nel 2016, dopo la fine dalle loro precedenti rispettive relazioni. Dopo una piccola crisi vissuta nel 2017 i due sono tronati insieme e da allora non si sono più lasciati. Ad oggi appaiono come una delle coppie più salde dello show biz, forse per via anche della loro vita vissuta senza eccessi e in piena riservatezza.