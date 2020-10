Orlando Bloom, ecco la nuova villa milionaria acquistata con Katy Perry!

Orlando Bloom e Katy Perry pare che abbiano trovato la loro isola felice a Montecito, in California. Nella cittadina balneare la coppia di star ha appena acquistato una lussuosa villa per la 'modica' cifra di 14,2 milioni di dollari. La popstar, nata a Santa Barbara, e l'attore inglese hanno messo le mani su quasi nove acri di terreni.

Il tutto con una vista mozzafiato sull'oceano dalle colline di Santa Ynez. Secondo quanto riporta i documenti ufficiali, la villa è stata venduta a Perry e Bloom dall'imprenditore Robert Kidder, ex CEO di Chrysler e Duracell. Originariamente in vendita per una cifra di quasi 20 milioni di dollari, la villa ha subito un deprezzamento fino a poco più di 16 milioni prima che la coppia di star l'acquistasse con un ulteriore sconto sul prezzo stabilito.



Robert Kidder e sua moglie erano proprietari della villa da oltre vent'anni e dalle foto è possibile notare che i coniugi avevano mantenuto quasi del tutto intatto lo spirito originario della proprietà. Il complesso venne costruito nel 1934, progettato da Edwards e Plunkett, per poi essere ampiamente ristrutturato da Lutah Maria Riggs, pioniera femminile nel mondo dell'architettura.

Composto da quattro lotti di terreno separati ma contigui, il complesso è accessibile tramite un vialetto alberato con querce che si snoda fino alla casa principale, attraverso un sentiero in ghiaia che si affaccia sulla villa a tre piani. Oltre al lussuoso ingresso, la casa è composta da sale comuni con pavimenti in legno massello ad assi larghe e decorazioni sobrie e neutre. Il soggiorno è composto da cinque porte-finestre che si aprono su un'ampia terrazza in mattoni ombreggiata da querce secolari mentre la sala adiacente comprende un camino e altre tre porte-finestre che si aprono su un patio separato.



Dall'altro lato una cucina con spazio open offre pavimenti in parquet, e una tappezzeria unica che continua nella sala colazioni che si apre direttamente su una zona pranzo all'aperto. C'è anche una grande cucina ad isola, una dispensa separata per il maggiordomo e tutti gli elettrodomestici in acciaio inossidabile previsti per quella fascia di prezzo.

Nell'atrio ci sono due scale separate; una conduce al livello inferiore parzialmente sotterraneo (con l'ufficio e la sala conferenze) e l'altra al piano superiore (con le quattro camere da letto della casa principale). Il piano superiore è composto soprattutto dalla lussuosa suite con zona soggiorno e caminetto, doppi bagni, un enorme spogliatoio e una cabina armadio separata. Inoltre esiste anche un patio privato con affascinanti vedute sui terreni della tenuta e sull'Oceano Pacifico.

Intorno alla tenuta vi sono un garage indipendente per quattro auto con bagno e una pensione dotata di cucina, camera da letto, ufficio privato e ampia zona soggiorno. Lontana dalla casa principale anche una piscina e un patio coperto con due camere da letto e due bagni.



In attesa del trasferimento a Montecito, Orlando Bloom e Katy Perry stanno cercando di vendere la casa di Los Angeles (di Katy Perry) e quella di Orlando Bloom (a Beverly Hills, in vendita da due anni).



Su Everyeye le confessioni shock di Katy Perry sulla rottura con Orlando Bloom di qualche anno fa e il post che annuncia la nascita della figlia di Bloom e Perry.