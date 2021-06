Orlando Bloom e Katy Perry in vacanza in Italia: ecco il selfie a Venezia

Venezia da sempre è una delle mete italiane maggiormente affascinanti non solo per i turisti nostrani ma anche per quelli che provengono dall'estero. Un fascino che fa breccia anche nelle star e in questi giorni nella città lagunare sono sbarcati Orlando Bloom e Katy Perry insieme alla piccola Daisy Love.

La star de Il signore degli anelli e la cantante stanno visitando la laguna, tra giri in vaporetto, gite in gondola e un aperitivo tra il Ponte di Rialto e piazza San Marco. Insieme a loro anche il fedele cagnolino Buddy, da poco entrato in famiglia dopo la scomparsa di Mighty, l'amatissimo cane della coppia.

Lo scorso anno Katy Perry raccontò l'emozione di Orlando Bloom per l'imminente nascita della loro prima figlia.



La coppia in questi giorni sta documentando costantemente la propria vacanza italiana, pubblicando anche diversi video, come quello in cui si vede una bambina fare la ruota a Campo Santa Margherita.

Orlando Bloom ha già un figlio, avuto dal matrimonio con la top model Miranda Kerr, Flynn Christopher Blanchard Bloom.

In seguito al divorzio dalla moglie, Bloom nel 2016 ha iniziato una relazione con la popstar Katy Perry, temporaneamente interrotta tra il 2017 e il 2018 e successivamente ripresa, culminata proprio con la nascita della prima figlia la scorsa estate.



Lo scorso ottobre Orlando Bloom e Katy Perry hanno acquistato una nuova villa milionaria, diventata sin da subito la loro nuova residenza.