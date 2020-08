Orlando Bloom e Katy Perry neo-genitori: svelato il nome del primogenito

Dopo anni di relazione, Orlando Bloom e Katy Perry sono ufficialmente appena diventati genitori. I due hanno dato il benvenuto alla loro prima figlia, della quale è stato anche svelato il nome: Daisy Dove Bloom. L'annuncio è arrivato direttamente attraverso un post dell'UNICEF, organizzazione per la quale sia Bloom che la Perry sono ambasciatori.

"Siamo al momento pieni di amore e stupore per l'arrivo di nostra figlia, che sta bene ed è perfettamente in salute", ha dichiarato la coppia nel comunicato. "Sappiamo bene di essere molto fortunati e che non tutti possono godere dell'esperienza del dare la vita in maniera così pacifica come lo è stata la nostra. Molte comunità nel mondo fanno ancora esperienza di scarsità di cure e di lavoratori sanitari e per questo ogni undici secondi una donna incinta o un neonato muoiono, per la maggior parte dei casi per circostanze evitabili. Da quando è apparso il COVID-19 molte altre vite sono state messe a rischio, per l'aumento delle situazioni in cui persone non hanno avuto accesso all'acqua, al sapone, ai vaccini e alle medicine per la prevenzione di malattie. Come neo-genitori questo ci spezza il cuore e ci fa empatizzare con quei genitori che fanno fatica adesso più che mai".

In allegato al comunicato, arriva anche un'immagine ritraente la manina della nuova arrivata. Si tratta del primo figlio della coppia, ormai legata da anni, ma Bloom condivide con Perry anche il figlio di 9 anni avuto dalla sua ex-moglie, Miranda Kerr. Bloom e la Perry si sono fidanzati ufficialmente nel febbraio 2019 e hanno annunciato la successiva gravidanza direttamente nel videoclip Never Worn White, lo scorso marzo.

Bloom ritornerà nei panni di Rycroft Philostrate nella seconda stagione di Carnival Row, serie fantasy di Amazon Prime Video che lo vede affiancare Cara Delevingne.